寶徠攜手上揚國際 溢價9%收購福裕逾20%股權

工具機業者福裕事業 (4513-TW) 營運轉佳，引起營建業者注意，建商寶徠建設 (1805-TW)、上揚清景麟建築團隊董事長林聰麟的麟居投資，以及一位自然人，將以每股 24.6 元價格，收購 1.6 萬張，比例達 20.81% 的股權，如達成收購，合計金額將達 3.93 億元。

以福裕今天收盤價 22.55 元計算，溢價率為 9.09%，公開收購日期為 7 月 26 日到 8 月 15 日，只要達 3845 張的收購量，收購案即成就。

公開收購團隊將就此案，向主管機關提出申請，其中，麟居投資若收購 8300 張，持股福裕 10.79%，將成最大法人股東。

寶徠建設上周董事會已通過，此次公開收購案中，擬收購福裕股權 3850 張，取得福裕 5.01% 股權，寶徠建設對此一股權收購案，主要為財務投資。

上掦國際實業暨清景麟建築團隊董事長林聰麟今天指出，投資福裕是看好其經營前景，此一合意公開收購案達成後，也在規劃後長遠的雙方合作計畫。

福裕事業目前在台中大雅廠區占地 1342 坪，另在彰化伸港廠占地達 6600 坪，資產仍未重估，福裕去年營收 16.07 億元，營運轉虧為盈，稅後純益 3400 萬元，每股純益 0.44 元。

林聰麟主持的上揚國際，是南部最大的地產代銷業者，而清景麟建設已在嘉義高鐵特區推出住宅建案。林聰麟也是太普高 (3284-TW) 持股逾 5% 的大股東。