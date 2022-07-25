CEO離職+銷售不振 烤架製造商Weber股價暴跌

烤架製造商 Weber (WEBR-US) 股價周一 (25 日) 開盤暴跌逾 20%。該公司突然表示，由於店面和網站對其產品的需求減弱，CEO 許爾辛格 (Chris Scherzinger) 將離職。

該公司任命其技術長馬圖拉（Alan Matula）為臨時 CEO，立即生效，同時尋找永久 CEO。

Weber 董事會非執行主席蘭科 (Kelly Rainko) 說，「我們正在採取果斷行動，讓 Weber 更能應對歷史性的宏觀經濟挑戰，包括影響消費者信心、支出模式和利潤率的通膨和供應鏈壓力。」

該公司還公布截至 6 月 30 日止當季的初步業績，淨銷售額在 5.25 億美元至 5.3 億美元之間。Weber 表示，其業績受到所有主要市場的商店和線上零售流量放緩的影響。同時也受到外幣持續貶值的打擊。

該公司在財報聲明中表示：「管理層認為，由於通膨上升、供應鏈限制、燃料價格和地緣政治不確定性，全球消費者購物行為受到壓力，導致零售流量模式放緩。」

Weber 表示，預計不利因素將持續到第 4 財季。

該公司表示，它正在考慮裁員和其他減少開支的方法，包括收緊庫存。

Weber 表示，將在 8 月 15 日公布第 3 財季業績時提供更多細節。