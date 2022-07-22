買癌症險有眉角 高風險族群更要慎選保單

由於生活習慣、壓力等多重因素交互影響，近年來罹癌人數逐年增加，壽險業者表示，目前市面上癌症險不僅有分終身險及定期險，內容、功能也不同，如果有家族病史的高風險族群更要慎選適合的保單。

宏泰人壽直營業務部副總張秀娟表示，大多數民眾健康意識高，理解透過健康檢查、調整生活步伐、飲食作息習慣可防患未然，在經濟面普遍也有購買保險以未雨綢繆的觀念。目前市面上癌症險不僅有分終身險及定期險，內容、功能也不同，從保險專業的角度來看，如何從各家令人眼花撩亂的醫療相關保險中，挑選出適合自己的保單才是重點所在。宏泰人壽建議，在做癌症保險規劃時，可先自我評估、檢視自身的家族病史，如果是罹癌機率較大的高危險群，給付項目清楚明確的癌症險就會是相對適合的選擇。

張秀娟舉例，宏泰人壽真健康防癌終身健康保險（FCC）及宏泰人壽好健康防癌醫療終身健康保險（FCD），雖然同為防癌醫療終身健康保險，FCC 提供初次罹癌一次性整筆給付，針對不同程度，癌症理賠有所不同，如經醫師診斷初次罹癌，在符合保單條款的原則下檢附相關證明，不必再耗費心力蒐集醫療單據，即可申請理賠給付；而 FCD 則針對癌症住院、癌症手術住院、癌症出院療養、癌症門診等提供理賠給付，另外也包含癌症放射線或化學治療保險金、癌症骨髓移植手術保險金等 11 項罹癌後的相關醫療保障，可以看出保單內容大不同。

張秀娟強調，規劃癌症相關保險跟定期健康檢查同樣重要，特別是有家族病史的高風險族群，癌症患者在治療過程中必須面對藥物副作用的不適、奔走醫院的舟車勞頓以及治療癌症龐大醫療費用，在合適的保險支撐下或可協助減輕經濟負擔與壓力，讓患者更專注於治療，因此保戶投保前要更謹慎挑選。