〈再生聚酯供不應求〉新纖泰國廠新產能客戶提前搶 產值上調25-30%

再生聚酯 (RPET) 供不應求，新纖 (1409-TW) 泰國新產能雖然年底才開出，但 6-7 成產能已經有買家預訂，且在 RPET 價格上漲下，公司認為，泰國廠貢獻產值將較原先預估提升 25-30%。

新纖泰國廠 RPET 新產線規劃年產能 21 萬噸，公司透露，由於目前市場供不應求，因此已經有不少長期合作的客戶來提前預訂產能，希望投產就能拿到貨，也成為明年營運的基本盤。

而新纖原先預估泰國 RPET 產線投產後，年產值約 60 億元，但隨著今年以來 RPET 價格飆漲，且後續可望居高不下，新纖內部也上調產值預估，預計泰國廠明年可貢獻 75-80 億元的營收，若以新纖去年營收約 440 億元估算，泰國廠產滿載後可望多貢獻 2 成營收。

除了泰國廠外，新纖在台灣也有 3 萬噸 RPET 產能，也透過去瓶頸、優化製程增加產出，接下來也計畫在越南投資 RPET 產線，進一步擴大相關佈局。

而遠東新 (1402-TW) 同樣看好 RPET 市場以及客戶需求，啟動十年擴產計畫，RPET 產能將從 2021 年的 32.4 萬噸，到 2025 年達 87 萬噸、2030 年更將進一步衝高到 150 萬噸。