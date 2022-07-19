馬國納閩富邦再保公司准設 創海外首例

金管會今 (19) 日宣布，已核准富邦產險申請至馬來西亞納閩島設立子公司「納閩富邦再保險股份有限公司」，是我國保險公司首次於海外設立再保險子公司。

金管會說明，富邦產險於 1992 年間赴馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處，該公司評估馬國產險市場穩定成長且長期獲利，為拓展馬國產險業務，因此規劃於馬國「納閩島國際境外金融中心」設立再保險子公司。

富邦產險目前海外據點，包括：越南子公司、吉隆坡代表人辦事處、印尼代表人辦事處與北京代表人辦事處；另外參股投資大陸地區 1 家保險公司、菲律賓 1 家保險經紀人公司及泰國 1 家保險經紀人公司。

統計至今 (2022) 年 6 月底，我國保險業赴東南亞設立海外分支機構 (含辦事處及子公司) 者，計 6 家 (2 家產險、4 家壽險)，其中，辦事處分別有富邦產險馬來西亞、印尼辦事處，以及南山人壽越南、新光人壽越南、緬甸辦事處。

子公司部分則有富邦產物 (越南)、國泰世紀產物 (越南)、國泰人壽 (越南)、富邦人壽 (越南)。

金管會表示，本案是我國保險公司首次於海外設立再保險子公司，有助於為當地台商提供更完整的風險規劃，並響應政府新南向政策，擴展東南亞產險市場，提升我國保險業國際競爭力。