亞太電結合低軌衛星技術 打造智慧海港服務

亞太電 (3682-TW) 今 (14) 日表示，運用 5G 通訊技術，結合低軌衛星環境影像監測、無人機巡航等科技，提出一站式數據作業管制平台的試驗計畫，此計畫將先導入臺中港，期待打造出新興智慧海港服務。

亞太電去年 11 月開始，攜手交通部科技顧問室、臺灣港務公司，推動運用先進 5G 通訊與多元低軌衛星打造智慧安全永續港灣計畫。亞太電運用低軌衛星技術，結合無人機進行偵測，透過 5G 技術特性，將影像即時回傳到後端伺服器，藉由圖像 AI 辨識，進行船舶航跡預測及避碰預警、海洋油汙偵測追蹤、機動式空品巡檢，打造一站式數據作業管制平台。

透過試驗計畫以離岸風電重鎮臺中港作為試驗場域，臺中港不僅為國際商港之一，也是全台最大離岸風電機組裝碼頭，船隻進出頻繁，因此提升船舶航行安全以及保護港口環境生態將是重要議題，同時帶動海洋資訊傳輸需求。

同時期望能降低船舶碰撞事故發生，提升港區船舶航行安全，另外以無人機影像，進行港口航道油污事件偵測，提升作業與決策效率，油污偵測精準度超過 70%，掌握油汙對海洋造成的衝擊，達到 SDGs 永續海洋的目標。

亞太電表示，積極推動基礎設施綠色轉型，以及多元智慧城市等新服務應用，透過 3.5GHz 共頻共網，減少數千座基地台耗電，機房及基地台則採用高效能轉換率設備，93% 的零組件可回收再利用。