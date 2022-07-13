居家剛性需求強 集雅社、詩肯擴大開商場複合店

隨著疫情趨緩，百貨商場人流快速回籠、內需回溫，家居相關業者詩肯 (6195-TW)、集雅社仍看好居家剛性需求，同步表態在購物商場的展店腳步不停，集雅社 7 月中旬起進駐台北微風本館，並導入全台首座三星 bespoke 展座，詩肯也表態，仍將持續開出商場複合店。

集雅社總經理蘇在基表示，積極擴展實體通路是重要策略之一，今年百貨門市通路預計自 60 家擴增至 70 家，近期更將首度進駐微風百貨，台北微風本館的專櫃於 7 月 15 日開幕，並引進三星全台第一座 bespoke 展座，提供三星全台最大 98 吋電視，藉此做出差異化。

集雅社進一步指出， 除了增設百貨專櫃據點外，觸角也將擴大至電商通路和商用工程通路。

詩肯則提到，目前觀察，自住的剛性需求並不受政策影響，因此對下半年的營運仍是審慎樂觀。

詩肯近來陸續與異業結盟，新竹湳雅大潤發開出量販型門市、進駐北高雄首間百貨商城岡山樂購站前廣場，商場複合店表現均較預期好，因此，今年仍將持續異業合作的展店腳步。

截至上半年詩肯旗下已達 128 家店點，其中，詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三大品牌分別有 80、46、2 店點。

另一方面，集雅社表示，暑假到來帶動影音娛樂需求增加，近期大尺寸電視、家庭劇院、電競螢幕等影音、串流娛樂視聽產品買氣熱絡，而居家商機也帶動各種小家電的需求，因此，全新提出家電規劃師服務，可依照消費者的居家風格、空間、家庭成員和使用習慣等面向考量，提供消費者買家電的全方位建議。