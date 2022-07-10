神基Q3展望好轉 獲利可望彈升

強固型電腦廠神基 (3005-TW) 受惠美國公家機關預算持續釋出，強固型電腦出貨動能延續，加上車用機構件持穩，公司對第三季的看法也優於先前預期；法人看好，神基第三季營收可望季增，獲利擺脫不利因素後，更將顯著反彈。

神基表示，原本因中國封控、通膨等因素，對第三季及下半年看法較為保守，但近期無論是從業務的回報，或是下游庫存狀況來看，第三季並沒有原先看的那麼悲觀，第四季雖然還是要觀察，但對下半年的看法比之前好轉。

以神基幾個主要產品來看，強固型電腦在美國公家單位預算開始釋出後，第三季出貨動能估續強；車用機構件出貨則符合公司預期，預計第三季仍將維持雙位數年增；筆電機構件則平穩。

獲利方面，法人則認為，神基第二季面臨中國封控干擾，以及提列與松下專利訴訟費用及賠償金等不利因素，干擾獲利表現，第三季相關逆風因素排除，加上毛利率較佳的強固型電腦出貨續強，不只營收成長，獲利更將顯著回升。

神基 6 月營收 32.81 億元，月增 14.2%、年增 44.2%，創 17 年單月新高；第二季雖受中國封控影響，營收仍來到 74.86 億元，僅季減 0.9%、年減 2.4%；上半年營收 150.43 億元，年增 0.9%，重返成長軌道。