神基在美遭松下提告侵權 判決出爐須賠償5億元

神基投控 (3005-TW) 子公司神基科技與 Getac Inc.，跟日商松下 (Panasonic Holdings Corporation) 侵權官司訴訟，今 (9) 日判決結果出爐，神基需支付賠償金 1700 萬美元、約新台幣 5 億元，相關的訴訟費用及賠償金額，將在 6 月預先提列。

神基董事長黃明漢說明，此次案件中的相關產品，在美國並非主力機種，影響不大，以去年集團合併營收來看，約占 2-4 個百分點；接下來在美國也會有一些配套措施來因應。

黃明漢表示，內部會針對案件進行檢討，看為何會成立，是否上訴則會再衡量，如果決定上訴，則需在 30 天內提出；預先提列賠償費用則是依相關規定辦理。

據了解，松下在 2019 年 6 月 5 日在美國加州中部聯邦地方法院 (District Court of Central District of California)，向神基科技及 Getac Inc. 提出外觀設計專利侵權訴訟案。

松下主張，神基科技及 Getac Inc. 所販售之 K120 產品，侵犯所取得美國四件外觀設計專利，不過，松下在 2019 年 10 月 23 日撤回了一件專利侵權主張，並於 2020 年 3 月 24 日新增 UX10 強固型平板電腦為侵權產品。

神基表示，今日經美國加州中部聯邦地方法院判決上述侵權成立，神基科技及 Getac Inc. 須支付日商松下賠償金美金 1700 萬元，將與律師研擬後續處理事宜。