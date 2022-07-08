〈財報〉Levi Strauss第2季獲利超預期 調升股利

Levi Strauss (LEVI-US) 周四 (8 日) 公布的上季營收和獲利高於華爾街預期，這家以牛仔服飾聞名的服裝公司表示，主要受惠於美國人選擇更寬鬆的著裝規範。

這家舊金山公司提高了當季股利，並堅持原有的全年財測。其股價在周四盤前交易上漲 4.5%。

Levi 在截至 5 月 29 日當季表現與華爾街基於 Refinitiv 分析調查的估計相比的表現如下：

●營收 14.7 億美元，高於預期的 14.3 億美元

●每股調整後獲利 29 美分，高於預期的 23 美分

Levi Straus 表示，本季營收增加是由於直接面向消費者和批發銷售的強勁成長。該公司表示，全球數位收入增加 3%，占本季度銷售額的 20%。

CEO 伯夫 (Chip Bergh) 表示，「牛仔褲現在在辦公室更容易被接受。」

他說，該零售商兩個平價牛仔品牌銷售與一年前相較以中個位數下降，這兩個品牌是在 Target (TGT-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 銷售，只占公司整體業務的一小部分。

伯夫指出，「因此有些證據證明，更具價值意識的消費者、尤其是低收入消費者，開始感受到壓力，並開始做出一些選擇。」

但他表示，公司的核心業務遠遠抵消了下滑。

Levi"s 本季營收為 14.7 億美元，較去年同期的 12.7 億美元成長 15%。高於分析師預計的 14.3 億美元。

與 2021 年相比，美洲銷售額成長 17%，歐洲成長 3%，亞洲成長 16%。旗下其他品牌 Dockers 和 Beyond Yoga 與去年相較成長了 56%。

該公司本季銷售、一般和管理費用為 7.79 億美元，高於去年的 6.44 億美元。該公司將這部分的增加歸因於烏克蘭衝突。

該公司本季淨利為 4970 萬美元，或每股 12 美分，而去年同期為 6470 萬美元，合每股 16 美分。經調整後，每股獲利 29 美分，高於華爾街預期的每股 23 美分。

對於全年，該公司堅持其營收較一年前成長 11% 至 13% 的預測。它仍然預計調整後每股獲利為 1.50 美元至 1.56 美元。

該公司將當季股利從每股 10 美分上調至每股 12 美分。