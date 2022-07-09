〈熱門股〉網通廠6月營收衝高 明泰周漲近 24%、仲琦飆逾30%

網通廠 6 月繳出亮眼成績單，在近期市場反彈中吸引市場關注，其中明泰 (3380-TW)、仲琦 (2419-TW) 6 月營收月增、年增雙位數並創下新高，且看好下半年營運增溫，在近期雜音四起市況下獲買盤湧入，兩股本周大漲超過 30%，成交量也倍增。

明泰受惠中國解封進出貨改善， 6 月營收達 38.47 億元，月增 63% 、年增 41.2%，第二季營收 82.87 億元，季增 20.5%，年增 15%，上半年營收 151.62 億元，年增 2.8%，公司預估，下半年營運審慎樂觀，今年營收、獲利可望較去年改善，營運重回成長軌道。

明泰本周大漲 23.85%，股價一度創 3 個月高點，成交量達 4.46 萬張，三大法人買超 1936 張，外資買超 1930 張、自營商買超 6 張。

仲琦 6 月營收 13.75 億元，月增 54.9%、年增 96.2%，上半年營收 54.8 億元，年增 6.3%，展望後市，公司表示，目前訂單看到明年上半年，下半年可望逐季增溫，法人估全年營收年增雙位數、獲利也將走揚。

仲琦本周大漲 32.17%，股價一度達年初高點，成交量暴增至 7.43 萬張，創兩年半以來紀錄，三大法人賣超 607 張，外資賣超 677 張、自營商買超 70 張。

除了明泰、仲琦以外，本周網通廠漲勢強勁，其中神準周漲 19.7%、中磊漲 14.49%，合勤控漲 9.17%，啟碁、正文漲 8% 以上，智易與智邦漲超過 6%。