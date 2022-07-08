華新科6月營收連二減 信昌電寫29個月低點

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 30.04 億元，月減 9.6%、年減 19.4%，連二個月下滑；旗下信昌電 (6173-TW) 6 月營收 3.37 億元，更寫下 29 個月新低。

華新科受到智慧型手機等消費性電子需求疲弱、第二季又有中國封控影響，衝擊營運表現，單季營收 98.41 億元，季增 1.3%、年減 15.6%；上半年營收 195.97 億元，年減 11.4%。

不過，華新科認為，第二季應是全年的谷底，隨著中國陸續解封開放，加上仍有旺季效益，車用、醫療以及工業等高階需求穩健支撐，全年營收還是可望微幅成長。

華新科旗下的信昌電 (6173-TW)6 月營收同樣續弱，跌破 4 億元降至 3.37 億元，月減 16.5%、年減 40%，為 2020 年 1 月後的新低；第二季營收 11.7 億元，季減 8%、年減 28.1%，也是 2020 年第一季後的低點；上半年營收 24.45 億元，年減 20.7%。

而華科集團另一成員，天線元件及電感廠佳邦 (6284-TW)6 月營收 5.52 億元，月增 0.6%、僅年減 3%；第二季營收 16.15 億元，季增 4.5%、年減 7.8%；上半年營收 31.61 億元，年減 2.7%，衰退幅度相較華新科及信昌電小。