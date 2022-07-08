新光銀攜手7-11推出認證服務 服務通路數突破1.2萬家門市

新金控 (2888-TW) 子公司新光銀行今 (8) 日宣布，即日起與 7-ELEVEN 的 ibon 便利生活站推出「立碼驗」認證服務，一次新增超過 6400 個服務據點，使該服務在便利商店的通路數大幅增加至總數超過 1.2 萬家。民眾只需利用合作的便利商店 KIOSK 多媒體終端機，以自然人憑證或晶片金融卡，透過三大步驟、最快 1 分鐘即可完成帳戶自動扣繳申請、身分認證等申辦手續。

「立碼驗」是新光銀行創新的數位金融服務，經與台灣票據交換所、7-ELEVEN、全家及萊爾富便利商店的多方異業合作，結合票交所電子化授權（eDDA）服務創造新的認證模式，將線上的數位服務，延伸至線下實體通路，且走出銀行，深入民眾生活場景。

新光銀行表示，「立碼驗」服務的使用人次自開辦以來已超過 11.5 萬人次，觀察每月最高近 8000 人次的交易，尤其在疫情下政府推出透過超商 KIOSK 機台進行身分認證預約口罩購買的口罩實名制機制後，民眾更易了解「立碼驗」服務的操作，目前導入該服務的業者包含有銀行業、人壽保險業及電信業等，在 7-ELEVEN 加入後，服務通路更完整。

新光銀行數位金融一直致力於創新金融服務發展，本次除與統一超商合作，擴展通路應用以外，新光銀行「OU 數位帳戶」也應用「立碼驗」提供給顧客辦理帳戶升級及款項自動從他行帳戶扣款轉入的授權認證服務，並與各服務場景產生連結，大舉提升數位金融體驗。