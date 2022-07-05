蘇州廠復工消化訂單 佳世達6月營收237億元創新高

佳世達 (2352-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收，四大產品線需求暢旺，以及蘇州廠產能恢復正常，消化因封控的遞延訂單，月營收 237.32 億元，月增 22%、年增 16%；第二季營收 627.93 億元，季增 3%、年增 12%；上半年營收 1236.6 億元，年增 15.7%。

佳世達表示，6 月資訊及商業工業用產品、醫療、網通各產品線需求持續暢旺、加上中國封控造成的供應鏈挑戰紓解，帶動 6 月營收逆勢創下歷史單月新高，第二季、上半年的合併營收也都刷新歷史紀錄。

佳世達表示，在持續優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局 5G 網通事業的四大營運方針下，力抗缺料以及大環境波動，各事業均可維持成長動能，全年營運也將逐季成長。

而佳世達旗下的 MetaAge 邁達特 (6112-TW) 今 (5) 日也宣布，雲端服務子公司「Epic Cloud 聚上雲」將與 Google Cloud Platform(GCP)擴大佈局，深化 GCP Apigee(APIM 管理工具)、Anthos(多雲暨混合雲管理平台)、Actifio(數據管理和災難恢復工具)、AI 等企業核心應用。

邁達特表示，將結合公司多年來品牌代理經驗，以及佳世達集團的橫向資源，積極擴展企業雲端服務；聚上雲也結合了同集團成員的達昇能源，在「儲能」與「節能」為企業提供雙軸轉型的雙核心技術。