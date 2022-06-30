王品加快展店腳步 再釋700個正職缺

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (30) 日指出，隨著疫情趨緩，餐飲市場曙光漸露，預計 7 月中旬開出新品牌「初瓦」，將藉此首度跨足韓式料理領域，由於 7-8 月間還有許多新店點陸續趕工開店，今年將再招募 700 名正職同仁，以因應開店潮所需。

王品 7 月將在台北西門町商圈開出兩家新店，包括新品牌初瓦，並同步進駐既有品牌嚮辣和牛麻辣鍋吃到飽。

王品說明，目前在西門町商圈已插旗有肉次方燒肉放題、尬鍋台式鍋物，隨著嚮辣再展店，並推出新品牌初瓦，有利發展王品擅長的複合式店型 Power Center 比鄰吸客、共同服務。

嚮辣目前在台北和台中各有 1 家據點，此次西門町店點斥資 2500 萬元打造，占地 135 坪、設置 128 席座位數，預計 7 月 12 日開幕。

王品董事長陳正輝日前於股東會表示，對下半年營運表現審慎樂觀，7 月除了西門町的 2 店點，主要鎖定年輕小資族群的 12MINI 快煮鍋，也將一口氣於全台開出 3 家新據點，8 月則有青花驕、和牛涮、陶板屋和丰禾台式小館等多個品牌趕工開店。

為因應展店人力需求，王品預計今年再招募 700 名正職同仁，又以近期主力發展的鍋物、燒肉品牌為招募大宗，鍋物品牌更釋出起薪 4 萬元起的儲備店長、主廚職缺。