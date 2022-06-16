香港飆股！新東方直播間粉絲數破千萬 股價暴漲逾八倍

本周最搶眼的香港股票無疑是新東方在線 (01797-HK) ，新東方在線旗下「東方甄選」抖音直播衝上熱搜後，周四（16 日）直播間粉絲數破千萬，激勵股價逆勢大漲逾 72%，一個多月來暴漲逾八倍。

「東方甄選」抖音直播間各項數據變化巨大，第三方平台新抖的數據顯示，觀看人數從幾十萬人激增至超過千萬，最高時衝到 4,000 多萬人；單日 GMV（商品交易總額）從人民幣幾萬元躍增至千萬元，最高時達到 2,000 萬元。

與此同時，「東方甄選」周四下午粉絲總量突破千萬大關，6 月 9 日粉絲人數剛突破 100 萬。

在上述利多簇擁下，5 月 12 日股價一度跌至 2.84 港元的新東方在線，周四盤中股價一度狂漲 100%，收盤漲幅收斂至 72.21%，報 28.6 港元，一個多月來飆漲逾八倍。

東方甄選。(圖: 新東方在線)

不過，在直播產業業界人士看來，眼下新東方直播帶貨的成績，只能算「貼補家用」，此舉能否帶動新東方，乃至整個教培產業出現轉機，目前仍未可知。

如果說 20 年前創業教培是「藍海市場」，新東方占盡先機，如今二次出發選擇直播帶貨，新東方這艘大船相當於掉頭駛入一片「紅海」，無異於近身肉搏。

直播帶貨的本質是「內容 + 供應鏈」，「東方甄選」依靠老師「邊教學邊帶貨」，做出內容特色，但在供應鏈方面，包括產品、銷售渠道、定價、專業人才，都沒有絕對優勢。

新東方在線執行長孫東旭坦承，一些比較專業的人才，比如質檢員、農產品專業分析，新東方本身不具備這些人才，必須從外部引進。

多位直播產業資深人士表示，直播業大變天後，「風口期」（機遇期）已過。雪梨、薇婭等直播主相繼被查封殺後，直播業步入有序發展期，後來者面臨更高成本和門檻，這對於急需轉型的新東方而言，不容忽視。