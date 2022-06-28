美培養在地供應鏈 榮化估亞利桑那州新廠後年完工

李長榮化工 (下稱榮化) 今 (28) 日以台灣半導體化學品重要企業代表，出席美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會 (2022 SelectUSA Investment Summit)，公司表示，美國近年積極推動在地供應鏈，公司已在去年赴亞利桑納州設廠，預計 2024 年完工。

榮化表示，公司 2004 年便在德州設廠，如今美國政策正在帶動全球半導體生態系關鍵企業投資美國，公司去年宣布投資 1 億美元，赴美國亞利桑那州設廠，預計 2024 年投產營運。

榮化為國內電子級異丙醇領導廠，為少數可供應 5 奈米以下先進製程 EIPA 廠商之一，為全球半導體供應鏈要角，近年李長榮化工更投入大量資源研發，推出 EIPA 雙循環回收技術，成為半導體業 2050 碳中和目標的重要推手。

此外，李長榮持續開發綠色材料，專注高值化發展，目前在加拿大研發中心，已推出生質琥珀酸製成的咖啡杯塑膠淋膜，獲北美重要連鎖咖啡品牌採用。

榮化指出，美國政府提供完善且可靠的系統，實現榮化的在美國的長期投資策略，公司將持續拓展當地營運、增加工作機會，若能獲得與美國本土企業同等的政策支持，將是擴大投資的最大誘因。

今年的選擇美國投資高峰會除了榮化以外，同場演講者包含豐田汽車、歐洲最大銅生產商 Aurubis、加拿大運輸設備商 Bombardier 高層。