中國信託股務通知升級 600萬股民受惠

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (28) 日宣布，為了積極推動數位轉型，推出 2.0 版的「股務 e 通知」，核身機制更多元，只要是中信銀行代理之公司股東均可申辦，預計可服務 600 萬股民。

中國信託去 (2021) 年領先業界推出「股利 e 通知」服務，中國信託銀行辦理股務代理業務的發行公司股東，且持有中國信託網路銀行帳戶者皆可提出申請，股利電子通知書以電子郵件加密檔案寄送。今年進一步升級推出 2.0 版的「股務 e 通知」。

中國信託表示，該行為目前唯一完整提供代理、信託、保管的國內金融專業機構，1972 年成為國內首家提供客戶股務代理業務的專業機構，2000 年首創員工認股權網路管理平臺，陸續推出外國股東保管銀行服務及外、陸籍員工股票執行平臺等服務，目前股務代理團隊已服務 432 家發行公司，每年需寄出約 1000 萬封股利紙本通知書。

因應 COVID-19 疫情，中國信託觀察到零接觸服務需求上升，內部統計至今年 5 月 31 日止，包括中華航空、台灣水泥、金仁寶集團、聯強集團、聯發科技等中信銀行服務的上市櫃、興櫃股代客戶已有 7 成使用「股務 e 通知」，為服務更多股民，且有助延伸減碳計畫，中信銀行決議擴大服務範圍。

中國信託表示，只要是中信銀行代理的公司股東均可申辦「股務 e 通知」，股東登入中國信託「股務 e 通知」申辦網頁確認身分後，於設定頁面勾選「開通股務 e 通知」並輸入約定信箱，即完成申辦，股利通知書以電子郵件加密檔案方式寄送，股東不再需要擔心紙本漏件或個人資訊外洩。