【袁志峰專欄】臨近七一，中央送禮

今日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $16.48

1) 股市前景

上周美國加息預期降温，带動美股三大指數反彈 5.4%-7.5%。同期，上証指數及深証成指分别漲 1.0% 及 2.9%，連升 4 周，本月北向資金可能創月度淨流入歷史次高。中美股市齊升下，上周港股也做好，3 大指數漲 3.1%-4.1%。自 3 月 15 日見底反彈後，恒指於 19179 至 22524 點之間上落，若短期内向上突破 22524 點，將呈現一浪高於一浪之勢，屬積極的技術訊號。港股中長線前景向好，短線趨波動，回調是買入機會。

筆者對美股反彈的持續性存疑，通脹數據是關鍵，下月公布的加息幅度，二季度經濟增長率初值及企業盈利都具有較高的不確性，估計美股維持波動，間接影響港股表現。

今周港股有只 4 個交易日，周三期指結算，周四公布中國 6 月製造業採購經理人指數以及美聯儲關注的通脹指標 PCE 數據。周五香港休市興回歸，市場可能揣測中國政府會出台有利香港經濟的措施，可關注港交所 (388) 及中銀香港 (2388)。下周一美國休市。

今天推介是中金公司 (3908) — A 股連升 4 周，表現強勢。今月以來，上証指數及深股成証分别漲 5% 及 10%，北向資金錄得巨額淨流入，預示 A 股後市向好，龍頭投資銀行如中金公司必然受惠。公司 2021 年度盈利增長 50% 至 107.8 億元 (人民幣 • 下同)，每股盈利增 35% 至 2.159 元。今年首季度，盈利按年跌 11.5% 至 16.6 億元，每股盈利跌 15.0% 至 0.318 元，每股賬面值為 15.7 元。現價對應 2021 年度市盈率 6.6 倍，市賬率 0.90 倍，估值吸引。建議買入，目標價 18.0 港元，止損價 15.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 177 點，早盤窄幅震盪，午後升幅擴大，最多曾漲 489 點，收報 21719 點，升 445 點或 2.1%，成交額按日增 23% 至 1484 億元，5 月份日均成交額 1193 億元。港股通南向資金淨買入 30 億元 ，理想汽車 (2015)、吉利汽車 (175) 及協鑫科技 (3800) 錄得 9.1、5.2 及 4.8 億元淨買入，中國移動 (941)、中海油 (883) 及美團 (3690) 錄得 4.4、3.0 及 2.2 億元淨賣出。6 月以來淨買入 363 億元，5 月淨買入 464 億元。全周計，恒指升 3.1%。

藍籌股 53 升 11 跌 5 持平。藥明生物 (2269) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 10% 及 8%，為表現最佳藍籌。吉利汽車 (175)、新奥能源 (2688)、安踏體育 (2020)、百威亞太 (1876) 及海底撈 (6862) 升逾 6%。阿里 (9988) 及申洲國際 (2313) 升逾 5%。中生製藥 (1177)、李寧 (2331、信義光能 (968)、阿里健康 (241) 及港交所 (388) 升逾 4%。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 升逾 3%。中國宏橋 (1378) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是恒安國際 (1044) 及中海油 (883) 跌逾 1%。中國 4 大銀行無變動。

恒生科指升 4.1%，收報 4844 點，成份股全線上升。阿里 (9988) 升逾 5%，其他大型科技股普遍漲 2% 至 4%。金蝶國際 (268)、舜宇光學 (2382) 及小鵬汽車 (9868) 漲逾 9%、8% 及 7%，為表現最佳成份股。萬國數據 (9698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 6%。理想汽車 (2015)、海爾智家 (6690) 及京東健康 (6618) 漲逾 5%。商湯 (20)、阿里健康 (241) 及金山軟件 (3888) 升逾 4%。眾安在線 (6060) 升少於 1%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 4.1%。

板塊方面，生物科技、光伏、軟件、手機零件、電動車、線上醫療、醫藥、燃氣、體育用品、餐飲、家電及濠賭股跑赢大市，漲幅居前。藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 升 10%-12%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 漲逾 10% 及 4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 6%。JS 環球生活 (1691) 及海爾智家 (6690) 升逾 11% 及 5%。4 大市值濠賭股升 3%-5%。

石油、有色金屬、煤炭及鋼鐵股逆市下跌，跌幅居前。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 3% 及 2%。中煤能源 (1898) 跌逾 2%。鞍鋼 (347) 及首鋼資源 (639) 跌逾 2%。

周五上証指數小幅高開，全日震盪上行，午後最多曾漲 1.1%，收報 3349.75 點，升 0.9%。深証成指升 1.4%，科創 50 指數升 1.8%。滬深兩市總成交約 11600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 800 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 96 億元，6 月以來淨買入 627 億元，5 月淨買入 169 億元。全周計，上証指數升 1.1%，深証成指升 2.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中證監周五發出公告，宣布交易型開放式基金 (ETF) 正式納入互聯互通，自發布日起施行；內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商，買賣規定範圍內對方交易所上市股票和 ETF 的基金份額。上交所及深交所表示，將公布首次納入「港股通」的 ETF 名單及生效日期，聯交所也會另行通知首次納入「滬深股通」的 ETF 名單及生效日期。(信報)

4) 新股訊息

《中國證券報》引述消息人士稱，中國鋰電池核心材料供應商天齊鋰業 (002466.SZ) 敲定港股上市時間表。預計 6 月 29 日確定發行價區間，6 月 30 日開簿路演，7 月 6 日定價，7 月 13 日正式登陸港股。擬籌集 10 億至 12 億美元，將是香港今年以來最大規模的 IPO。(信報)

5) 個股訊息

信義光能 (968) 預期，截至今年 6 月底止，中期盈利將減少 33% 至 43%；去年同期盈利 30.72 億元。該公司指出，集團太陽能玻璃產品今年上半年的平均市價按年下降約 10% 至 20%；純碱及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。(信報)

六福集團 (590) 發盈喜，預期截至 3 月底止，全年收入及溢利均按年增長 30% 至 40%，部分原因是去年基數較低及港澳市場零售業扭虧為盈。(信報)

理想汽車 (2015) 上周二發布新車型、智能旗艦 SUV 理想 L9，公司上周五表示，其開放預訂以來，理想 L9 訂單已在 72 小時內突破 3 萬輛，展示其對家庭用戶卓越的吸引力。(信報)



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