〈聯亞經營權之爭〉集團遭中資介入 創辦人王長怡：將追究法律責任

聯亞生技經營權之爭持續延燒，集團創辦人王長怡今 (26) 日晚間以聯亞生技董事長名義發聲明表示，聯亞生技轉投資公司聯生藥，遭中資背景的崔贊捷、聯生藥 (開曼) 公司董事林淑菁等人，不法架空聯生藥董事會與股東會，嚴重侵害聯亞生技公司權益，將嚴加追究一切法律責任。

聲明提到，崔贊捷、林淑菁等人違反聯生藥公司章程，並無視最大股東聯亞生技多次要求召開股東會請求，擅自解除聯亞生技董事長王長怡在聯生藥的董事職位，挾中資勢力進入聯生藥轉投資的聯生藥 (臺灣) 公司，意圖攫取聯亞集團旗下 COVID-19 疫苗 UB-612 相關原料及技術。

王長怡指出，今年 6 月初崔贊捷與林淑菁，夥同公司內部郭姓及陳姓員工，不法侵佔經濟部公司登記印鑑、儲存 UB-612 疫苗及其他產品技術營業秘密備份硬碟，意圖誤導經濟部辦理董事變更登記，因行為涉不法且極具爭議，經濟部至今未予核准。

聯亞生技除了提起返還印鑑的民事訴訟外，更已對涉及犯罪行為相關人員，提出刑事告訴在案，以捍衛公司合法權益。

聯亞生技強調，董事會成員至今均無變動，王長怡仍為經濟部合法登記在案的公司董事長，聯生藥 (開曼) 公司僅持一方律師意見、片面且無法律依據文件，惡意阻撓王長怡代表聯亞生技參與聯生藥 (開曼) 公司股東會，無視於台灣的法律。