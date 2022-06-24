退休用錢需求高 保單活化可讓保險金變養老金

終身壽險在 20 幾年前很夯，期望在身故之後，保險金能夠遺愛家人，但現在人類壽命變長，退休後用錢的需求增加，保險業者建議，可以透過保單活化，讓保險金變養老金。

宏泰人壽舉例，以繳費年期二十年來看，保障需求在這二十年間有很大的變化，以前一般大眾對於保障需求偏向於終身壽險，期望在身故之後，保險金能夠遺愛家人。經過二十年，科技發展、醫療進步讓整體生活條件改善，人類壽命得以延長，然而身體卻不敵老化，老年醫療照護需求大增，這時正需要用錢，以身故為理賠條件的保險這時候卻派不上用場。

宏泰人壽建議，保戶可以啟動保單活化照護，包含功能性契約轉換及同類型契約轉換，可以替繳完保費的保戶解決舊保單設計不合時宜、無法滿足目前新的需求的煩惱，也可以為生效已滿兩年的壽險保單、想要改變主意的保戶提出解方。

「保單活化」簡單來說，是年輕時為了給家人一個經濟保障所購買的壽險，隨著年紀變大、兒女有了經濟基礎後，將原本壽險需求變成養老需求，依「先自己，後家人」的順序來活化保單，讓未來長壽生活可能產生的資金缺口，如失智、中風或失能之後的醫療與長看費用，轉嫁保險公司。

大部分業者提供的保單活化轉換成可以選擇健康險、長看險或是年金險等等，將既有的保險資源重新分配。

不過，轉換前後的保單提供的保障不同、性質也不同，因此可能因生存時間長短或理賠給付等不同狀況，而出現總領金額低於未轉換前壽險保單身故保險金金額的情形。

宏泰人壽也建議，不論是功能性契約轉換或是同類型契約轉換，事前必須先確認保單是否符合資格，以及轉換後契約是否切合需求，多方諮詢、審慎評估，以確保轉換後保單能發揮最大的功能，保單活化才有意義。