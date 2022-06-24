建通Q3營運回升 中國家電補貼政策同步受惠

端子廠建通 (2460-TW) 今 (24) 日召開股東會，公司認為，隨著中國疫情舒緩、客戶稼動率回升，下半年營運可望看到較明顯回升；此外，中國針對家電祭出一系列補貼，建通目前主力應用就是家電插頭類端子，隨政策上路後可望同步受惠。

為刺激消費，中國工信部鼓勵有條件的地方推動綠色智能家電下鄉，還有以舊換新等活動，可望進一步刺激鄉鎮農村地區的消費意願，釋放家電需求。

而建通家電插頭類端子營收占比約 85%，若以地區營收比重來看，中國也有達 8 成，因此也正面看待中國積極刺激家電市場，將帶動營運同步受惠。

近期營運方面，建通表示，中國封控陸續鬆綁，但客戶稼動率回升仍需要一段時間，6 月營收估較 5 月持平或略增，要到第三季起業績才會有比較明顯的回升，整體訂單狀況仍維持正常。

在新產品應用上，異型導體銅材目前在中國與泰科持續合作認證，台灣也與客戶進行設計中，預計下半年起也可望看到一些成效出現，但越南銅下料回收再製的業務，雖然取得執照，但還有一些細節持續跟政府討論。

不過，建通強調，越南未來擴大營業項目後，強化能源再生利用，增加營收、降低成本，加上在高雄設置特殊新型銅材煉製廠未來落成後，也可望取代國外進口材料需求，對營運成長仍深具信心。