〈能源盤後〉經濟衰退預期上升 需求擔憂更甚 WTI原油觸及6周低點

原油期貨價格周三 (22 日) 大幅走低​​，WTI 原油期貨價格觸及 6 周低點，係因經濟衰退預期上升之際，投資者重新關注需求擔憂情緒。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.33 美元或 3%，收每桶 106.19 美元，為 5 月 12 日以來最低收盤價，且盤中觸及 101.53 美元的低點。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.91 美元或 2.5%，收每桶 111.74 美元，為 5 月 18 日以來最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收近每加侖 3.8341 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 4.4046 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.7% ，收每百萬 Btu 6.858 美元。

市場推動力

投資者重新關注美國和其他地方經濟衰退的可能性，因這可能會抑制對能源產品的需求。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「由於需求擔憂、美國汽油免稅期的前景以及再度興起的經濟衰退擔憂情緒，油價走低。」

「與此同時，俄羅斯靠著大部分石油出口至中國和印度，其運作接近回到疫情爆發前的水準。」

隨著油價下跌，美股大盤也下跌，一些策略師警告，市場尚未在價格上完全反映經濟回調的可能性。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「油價持續下跌將暗示對全球經濟衰退的擔憂情緒正在佔上風，且影響力超越供應緊繃、中國經濟重啟前景、旅遊業蓬勃發展等正面因素。」

一如普遍預期，美國白宮周三呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，並要求各州提供類似的紓困方案，因為消費者自 2 月俄烏大戰以來已經疲於應對飆漲的物價。

然而，聯邦政府對每加侖汽油徵收 18 美分的稅，對每加侖柴油徵收 24 美分的稅，一些人認為任何暫停措施對價格的影響不大。倘若暫停徵收汽油稅的效益完全補貼給消費者，以全美汽油均價每加侖 5 美元來說，也僅約等於節省 3.6% 油價。「拜登的努力幾乎沒什麼影響。」Ozkardeskaya 說。

「釋放戰略石油儲備 (SPR) 以及改善與沙烏地阿拉伯的關係，這兩招都幾乎無法抑制油價。聯邦汽油稅假期恐也將無效，因為這對開 SUV 的司機來說，省不了什麼錢，也不會延續至期中大選之後，這方案甚至不會通過兩黨核准，因為汽油對公路信託基金有貢獻，暫停徵收該稅項會切斷流向關鍵基礎設施的資金。」

「最好的選擇是，靠經濟衰退引起的需求衝擊，停止油價上漲，將 WTI 原油拉到每桶 100 美元以下的水準，理想情況是下跌至 92 美元，即 200 日移動均線水準。」Ozkardeskaya 說。

美國能源資訊署 (EIA) 的石油供應報告將於周四發布，因周一假期而較往常延後一日。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期，上周 (6/17 止) 美國原油供應可能減少 370 萬桶，汽油供應增加 50 萬桶，以及蒸餾油供應增加 60 萬桶。

美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周原油庫存增加 560 萬桶、汽油庫存增加 121.6 萬桶、蒸餾油庫存減少 165.6 萬桶。

由於原油庫存意外增加，API 數據公布後，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格電子盤應聲下跌 4%。