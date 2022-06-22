華興估今年可望維持獲利 聯手歐司朗衝刺UVC布局

華興 (6164-TW) 今年積極擴大消費市場布局，今 (22) 日再宣布與德國光學大廠艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 合作推出 UVC 紫外線清淨機，展望今年，董事長劉守雄表示，繼去年轉虧為盈後，預估今年獲利沒問題，公司積極往利基型市場布局，目標消費產品等新事業營收比重下半年可望達 5-10%。

華興過往以 LED 元件、商用與低溫照明等產品為主，三業務營收比重超過 9 成，UV 抗菌產品僅 1%，近年積極轉型至利基市場，目前已取得多項專案照明訂單，並推出 UVC 消費性產品。

華興表示，UVC 產品線初期先站穩台灣，再考慮進軍海外，目標 UVC 這類新事業、代理業務今年營收比重可望達 5-10%，目前已上升至 4%，下半年達標。

華興指出，此次家用清淨機將與經銷商合作推出，新品中 UVC 技術與艾邁斯歐司朗合作開發，未來將合作推出更多產品強化 UVC 產品線，下一步將瞄準車用市場推出車用清淨設備，而先前推出的個人型清淨機目前嘖嘖平台已達標，7 月後將開始推廣至通路。

華興過往在飯店業商用清淨設備履有建樹，包含晶華、精英、高雄洲際酒店等都是客戶。公司認為，隨著後疫情時代到來，病毒抑制已是歐美國家衛生機構的防疫對策之一，美國 CDC 與歐盟都強調，紫外線殺菌照射装置 (UVGI) 是室內空氣淨化利器。