浩宇生醫明登興櫃 看好三大動能拚2024年損平

健亞 (4130-TW) 小金雞浩宇生醫 (6872-TW) 將在明 (22) 日以 35 元登錄興櫃交易，董事長陳正今 (21) 日在興櫃前法說提到，公司短期營運有三大成長動能，包括超音波治療儀器啟動銷售、國際合作授權與腦癌產品取證，目標 2024 年達損益兩平。

浩宇共有兩大核心技術平台，分別為聚焦式超音波系統 (NaviFUS) 與治療導引輔助系統，其中，NaviFUS 系統包括超音波相位陣列系統與手術導航系統，以精準導航驅動微氣泡顯影劑來開啟血腦屏障，解決臨床上藥物無法通過血腦屏障治療腦部疾病的困擾。

總經理龍震宇表示，NaviFUS 已展開多項適應證的臨床，包括復發型腦癌二期臨床，搭配大分子藥的穿透血腦屏障試驗、在難治療性癲癇二期臨床已順利啟動收案，此兩項臨床預計年底前會有初步結果。

陳正補充，NaviFUS 去年首次使用在 6 名復發型腦癌病人上，據資料顯示，證明血腦屏障精準且安全，預期加上其他二期臨床適應症資料，有完整數據後，未來擬朝合作夥伴進行後續臨床開發。

陳正指出，NaviFUS 也發表於國際超音波治療研討會，結合臺大、榮總及長庚的研究夥伴，一同進行四項研究成果發表，展示 NaviFUS 的試驗結果、系統最新提升功能與神經調控的應用優勢，吸引許多研究機構及醫院人員。

由於 NaviFUS 單價至少 500 萬美元起跳，若浩宇順利接單訂單，啟動銷售，加上旗下針具追蹤系統 NAVIRFA Scope 已通過台灣第二等級醫療器材販售許可，以及美國醫材認證 510(K) 的上市前通知，將同步上市，有望帶動營收成長。

依照浩宇規劃，預計本月登陸興櫃後，擬第三季辦理增資並完成國際授權案，此外，預計第四季向工業局申請科技事業核准函、轉上市。