全球經濟轉型時代來臨 安盛三管齊下引領ESG投資

全球經濟已進入「轉型變革的年代」，朝向更永續發展、更公平合理的模式前進，此趨勢下，安盛投資管理表示，將發揮影響力，積極推動轉型變革，並從三方面著手，持續成為全球 ESG 投資領航者。

近年來，ESG（環境、社會和公司治理）躍升為國際投資潮流，許多政府退休基金及大型法人機構已將 ESG 納入投資準則，而安盛投資管理正是其中的先驅者，該公司於 1997 年早已建構了 ESG 理念與投資效益兼具的投資組合，大力提倡將 ESG 因素納入投資決策，以提高收益機會、有效評估風險控管能力。

不僅如此，安盛投資管理在責任型投資領域更是領先全球，其所管理資產規模高達 1.002 兆美元，其中超過六成（6,360 億美元）1 納入 ESG 投資考量，充分掌握長線永續投資的價值，已是全球公認領先的責任型投資品牌之一，獲得眾多權威機構之肯定。

安盛投資管理在 Hirschel & Kramer（H&K）責任型投資品牌指數類別中，安盛投資管理連續三年（2019~2021 年）名列前茅。並在 2021 年成為 Pensions Age 年度最佳可持續發展供應商獎得主，也被 European Pensions 評為年度最佳 ESG/SRI 供應商 2。

同時，在 ESG 投資方面，安盛投資管理也獲得母公司安盛集團的支持。安盛集團於 1816 年成立於法國，已明確承諾，到 2025 年將投資組合的碳足跡減少 20%，目標是到 2040 年完全退出煤炭行業、到 2050 年將投資的升溫潛能值控制在攝氏 1.5 度以下。

安盛投資管理執行主席 Marco Morelli 強調，負責任的理念深植於全公司上下， 員工們團結一致實現公司的理念。過往公司以一個中央團隊來負責監督責任型投資，現在則對各個業務部門、投資平台和責任型投資專家問責。真正的 ESG 整合已實現，每種資產類別、每個投資組合都邁向永續發展的時代。

尤其是全球經濟已進入「轉型變革的年代」，朝着更永續發展、更公平合理的模式前進，安盛投資管理認為，將發揮影響力，積極推動轉型變革，並從三方面著手，讓投資組合全面邁向永續發展，持續帶動對環境和社會的影響力。

首先是引領轉型，開創新的倡議和解決方案，以負責任的方式分配資本，並對產業、監管機構和企業董事會發揮影響力。

其次，進行主動、具透明度和成效顯著的盡責管理與議合， 務求為客戶創造更大價值，並為地球和社會締造一個更可持續發展的未來。第三是切實推行責任型投資，範圍涵蓋各類產品，將責任型投資納入投資流程的核心，協助台灣投資人達成理財目標，共創更有價值的明天。

[1] 資料來源：安盛投資管理 2021/12/31

[2] 資料來源：安盛投資管理 2021/12/31。關於獎項：https://www.ri-brandindex.org/#method; https://www.pensionsage.com/awards/shortlist22.php; https://www.europeanpensions.net/awards/shortlist22.php

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