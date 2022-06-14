外資砍晶圓雙雄4.2萬張提款逾百億 土洋法人同步調節聯電

台股今 (14) 日小跌 23.61 點，收 16047.37 點，守住萬六大關，外資再砍 236.92 億元、連 4 賣，台指期淨多單也減碼 2703 口，下滑至 2073 口。個股方面，外資大砍晶圓雙雄共逾 4.2 萬張、提款 110 億元，投信也同步賣超聯電。

外資今日大賣聯電 2.27 萬張、台積電 1.94 萬張，還有面板雙虎友達、群創各 6000 多張；其餘賣超多集中在傳產，包含長榮 1.23 萬張、長榮航 1.04 萬張，以及台泥 1.07 萬張、中鋼 9177 張、華新 6708 張，金融股則以台新金 7325 張較多。

外資主要買超則分散在電金傳個股，電子有 PCB 相關的南電 2255 張、欣興 1569 張、金像電 1991 張，半導體相關有京元電子 2227 張、中美晶 1818 張、晶宏 1702 張。

傳產方面，外資買超集中在航運股陽明 6022 張、華航 2133 張，以及鋼鐵股榮剛 2609 張、中鴻 1847 張；金融股則有中信金 1.32 萬張、第一金 4568 張、臺企銀 3791 張、國票金 3157 張。

投信買超最多的則是華新 4882 張、再來多為電子股，包括大聯大 2900 張、華通 1396 張、正文 1296 張，另有雙鴻、英業達、漢磊、昇陽半導體等個股。

投信賣超最多的則是長榮 6051 張，另有惠洋 - KY 2384 張、還有大成鋼 4124 張、台玻 1242 張等傳產；賣超電子股以中美晶 2726 張較多，另有南亞科 1330 張、聯電 1077 張，以及南電、萬潤、金像電、強茂等個股。