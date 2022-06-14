〈嘉泥股東會〉日本旅遊復甦利多連發 沖繩飯店拚賺錢

嘉泥 (1103-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長張剛綸表示，日本開放國境、加上政府推動國旅補助，在即將邁入夏季觀光旺季等多重利多加持下，沖繩自有飯店營運狀況持續好轉，且隨著住房率攀升，可望開始獲利賺錢。

張剛綸表示，5 月開始看到日本旅遊業復甦，沖繩自有飯店 Hotel Collective 住房率達 5 成以上，黃金周更一度衝上 8 成，6 月上旬雖然有梅雨季影響，但住房率仍有 4 成上下水準，預計接下來進入旺季後將持續回升。

此外，日本政府推出「Go To Campaign」振興方案，預計下個月起，將解禁「Go To Travel」補助，旅遊範圍不再限制，可望放寬到日本全國各地，復甦觀光旅遊業。

張剛綸認為，目前日本疫情穩定，且醫療量能也沒有較去年那麼吃緊，因此此次補助可望刺激報復性旅遊，加上旺季加持，Hotel Collective 營運持續看俏，且只要住房率超過 5-6 成，就可以達到損平、開始獲利。

嘉泥在沖繩的另外一個飯店開發案豐崎酒店，由於疫情影響時程，目前預計在今年底至明年初完成設計並發包；而轉投資的歐洲飯店目前住房率約 7-8 成，不過，多少還是受到俄烏戰爭、能源成本上漲影響。