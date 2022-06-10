合勤控5月營收月增逾5成 常珵年增達25倍

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (10) 公告 5 月營運，受惠中國逐漸解封，營收月增逾 5 成，常珵 (8097-TW) 受惠取得中美洲客戶大單，營運持續增溫，5 月營收較去年成長超過 25 倍。

合勤控 5 月營收 20.63 億元，月增 56.8%、年增 3.38%，累計前 5 個月營收 104.07 億元，年減 2.5%，合勤控認為，近期中國雖已逐步回到正軌，但只要未完全恢復正常，對供應鏈都仍有影響，本季營運將較辛苦，目前情勢來看下半年出貨可望加溫，今年營收仍能小幅成長，獲利與去年持平。

另一方面，常珵 5 月自結營收 2.24 億元，月減 7.44%，年增 2572.95%；累計前 5 個月營收為 6.27 億元，年增 590.08%，公司表示，5 月營收月減主因中國代工廠適逢五一長假，影響部份產出，目前客戶訂單強勁、訂單能見度佳，樂見後市營運。

建漢 (3062-TW) 也公布 5 月表現，營收 3.52 億元，月增 75.3%、年增 12.37%，累計前 5 個月營收 13.31 億元，年減 20.8%；友勁 (6142-TW) 5 月營收 2.16 億元，月增 3.7%、年增 18.35%，累計前 5 個月營收 10.47 億元，年減 3.7%。