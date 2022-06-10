長榮旺季前迎2.4萬TEU大船 添歐洲線強勁新動能

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 旗下第 6 艘全新 24000 TEU 級 A 型貨櫃輪「長彩輪」(EVER ART) 9 日首航抵達台北港，長榮表示，年底前預計還有 4 艘同型新船將竣工交付，在高運價的時代為歐洲長程線營運增添強勁新動能。

長榮強調，長彩輪採多項最新的環保和高效節能設計，包括劍形船艏最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，進一步減少碳排，配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水和貨艙污水暫存櫃以降低汙染。

配合長期營運規劃，長榮已訂造 13 艘 24000 TEU 級 A 型貨櫃輪，自去年起投入營運，預計今年底前還有 4 艘同型新船將竣工交付，其餘 3 艘則是明年起陸續交船。

長榮現有營運船隊共 203 艘貨櫃船，運能逾 153.6 萬 TEU，至 2026 年尚有 57 艘各式新船待交。

長彩輪由韓國三星重工承造，可裝載 23992 個 20 呎標準貨櫃 (TEU)，是全球最大型的貨櫃船之一，5 月 19 日在巨濟造船廠交船，5 月底已開始投入長榮的遠東 - 歐洲 (CEM) 航線營運，日前靠泊青島、上海、寧波載貨，預計明日從台北港啟航，將依序靠泊鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計 7 月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。