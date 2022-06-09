正基5月營收3.68億元 年增36%創單月次高

無線通訊模組廠正基 (6546-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收 3.68 億元，隨著中國逐步解封，出貨回溫，營收較 4 月成長 14.49%、年增 36.07%，創單月次高，累計前 5 個月營收 17.45 億元，年增 55.89%。

正基表示，除了進出貨好轉，5 月 AIoT 無線網通模組出貨暢旺，OTT STB 模組業績成長，進一步提升營收規模。

正基今也通過去年盈餘配發案，每股發放現金股利 5.46 元，以今日收盤價 139 元計算，現金殖利率 3.93%。

Wi-Fi Alliance 聯盟表示，Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 的滲透率正在快速提升，短短三年內市場滲透率已達 50%，預估今年全球 Wi-Fi 6 出貨量將達 23 億台，其中 3.5 億台支援 Wi-Fi 6E，。

展望今年，正基維持審慎樂觀看法，受惠 Wi-Fi 6 持續升級帶動 IoT 發展，AIoT 無線通訊模組可望隨市場成長獲得更多業務，今年訂單強勁，部分客戶訂單已達明年底，且併入速連通訊後，在歐美通路的市占具有更多優勢，結合正基經濟規模，加上終端軟體技術服務，未來 1-2 年高毛利產品比重可望提升，有助毛利率向上。