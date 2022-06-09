〈陸港盤後〉上海閔行、松江周末全民普篩 A股三大指數全倒

中國 A 股周四（9 日）收盤三大指數全倒，創業板指重創近 3%，原因是上海閔行、松江周六將展開新一輪全民核酸篩查，為上海 6 月 1 日解封以來首度祭出重大行動限制，導致上海解封蒙上陰影。

證券時報報導，滬指周四收盤跌 0.76% 至 3,238.95 點，深成指大跌 1.85% 至 11,810.58 點，創業板指重摔 2.95% 至 2,500.21 點。

兩市成交額合計人民幣 9,770 億元，「北向資金」尾盤加速流入，全日淨流入 35.79 億元。

汽車、半導體類股大幅走低，教育、軟體、旅遊、醫藥、食品飲料、釀酒等族群均下跌。

香港恒生指數收盤跌 0.66%，恒生科技指數大跌 1.43%。

上海閔行區新冠肺炎疫情防控指揮部周四宣布，定周六上午展開全員核酸篩查，採樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封鎖。

松江區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室亦宣布，周六、周日兩天啟動新一輪全員核酸篩查。

北京市朝陽區文化與旅遊局則宣布，周四下午起全區歌舞娛樂場所、網咖暫停營業，以避免人員群聚。

中國海關總署周四發布的數據顯示，5 月出口躍增近 17%，寫下 1 月以來最大增幅，原因是上海市政府鬆綁部分封控措施，使工廠恢復生產，物流受阻減緩。

彭博中國經濟學家曲天石說，隨著上海解封，出口回升可能延續至 6、7 月，但這種趨勢不會持續很久，「清零」政策、海外需求減弱及高基期效應，將抑制出口成長動能。

中原證券表示，中國股市預料將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化。中原證券建議投資人短線留意醫藥、新能源、汽車及部分景氣循環產業的投資機會，中線繼續關注低本益比藍籌股的投資機會。