久陽螺絲接單旺ASP創新高 轉單效益強勁擴產二成因應

台鋼集團旗下扣件廠久陽 (5011-TW) 董事長孫正強表示，目前訂單能見度直達年底，且平均單價持續上漲創高，營運可望逐季走強；而因應歐洲針對中國反傾銷效益發酵，公司也擴產 2 成，因應強勁需求。

久陽 5 月營收 3.79 億元，月增 3.1%、年增 3.6%，歷史同期新高、單月第三高；累計前 5 月營收 19 億元，年增 41.6%，也是同期最佳。

孫正強表示，受惠於印度提高鋼品原料出口關稅、歐洲針對中國進口扣件課徵反傾銷稅、各國基建需求等，不僅帶動接單量持續走揚，在手未交訂單達 6 個月，平均單價也持續提升，以 5 月最新報價來看，月增 5-8%，來到歷史新高。

另一方面，久陽積極優化原料、生產成本的效益也逐步顯現，進口鋼胚透過集團資源，整合上下游製程，藉此降低生產成本，加上在 ASP 提升下，孫正強看好，螺絲本業毛利率將站穩 30% 並穩步向上。

孫正強表示，過去螺絲本業訂單價格不好，獲利來源主要仰賴子公司，但隨著量價齊陽下，螺絲本業貢獻度大增；而因應需求成長，久陽也計畫擴產，預計到年底月產能將從 2500 噸提升到 3000 噸。

在轉投資子公司方面，榮福近日通過櫃買中心核准公開發行，目前也在爭取台南等地焚化爐 BOT 案；台鋼運輸持續擴展營業項目，新增化學品散裝船業務；台鋼環保則搭配集團內業務，規劃進行焚化爐底渣及事業廢棄物清運業務。