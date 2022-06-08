謝裕民：鋼價下半年高檔震盪 台鋼擴張健康運動版圖

台鋼集團會長謝裕民今 (8) 日表示，鋼價自高點回落後，近期已呈現止跌盤整，下半年估將維持高檔震盪；而集團旗下棒球隊「台鋼雄鷹」加盟中華職棒，有助擴大健康運動領域布局。

謝裕民表示，鋼市先前在俄烏戰爭因素下大漲，之後呈現回落修正，但這一周看起來止跌點已經出現，下半年則有通膨、升息等因素，鋼價不至於大漲，但也不會到大跌。

謝裕民進一步指出，過去兩年因為疫情導致物流、人流不順，加上今年以來戰爭影響，導致這幾個月鋼鐵市場過熱，最近國內疫情干擾部分需求，反而能稍微舒緩過熱情形，有利貨暢其流，後續除非打通膨打過火導致需求下降，不然鋼價應該就在現在價位附近震盪。

而台鋼棒球隊「台鋼雄鷹」今日舉辦加盟記者會，成為中職第六隊，謝裕民表示，健康運動領域是集團布局四大領域之一，除了棒球外，台鋼也投資職籃、足球隊伍，未來都會跟轉投資的健身房展開合作以擴大效益。

謝裕民表示，除了球隊外，集團成員加捷生醫 (4109-TW) 也在進行產品調整，並強化行銷，相關效益可望在下半年陸續發酵，生醫、生技等也是集團接下來的投資重點。

目前台鋼集團四大領域，包含運動健康、鋼鐵、網通以及化學材料等事業，其中，鋼鐵除了碳鋼從原料到終端產品一貫化布局外，也有特殊鋼、合金鋼等產品，上市櫃成員包含春雨 (2012-TW)、久陽 (5011-TW)、榮剛 (5009-TW)、精剛 (1584-TW)、沛波 (6248-TW) 等。

網通則有友訊 (2332-TW)、友勁 (6142-TW)，易通展 (6241-TW) 等，謝裕民透露，除了硬體外，現在也開始布局軟體，將網通業務擴大到服務應用端；而化學材料則是以台苯 (1310-TW) 為主。