〈健策股東會〉客戶支付預付款擴產線 大園二廠提前至今年滿載

健策 (3653-TW) 今 (8) 日舉行股東會，受惠均熱片與車用水冷散熱模組新增客戶，被客戶要求擴增產線、支付預付款，旗下大園二廠將提前至今年滿載，大園三廠也預計兩年後完工。

副總郭逢春補充，今年營運較往年不同，過去幾年除了第一季農曆過年因素外，沒有產業淡、旺季之分，且 ASP 增加帶動營運雙位數成長，今年則有新客戶加入，帶動產能大增，上、下半年營運比重可能 4:6。

健策原預期，在既有客戶拉貨強勁下，將充分提升車用水冷散熱與均熱片產能，大園二廠 2023 年產能將可達滿載，不過，目前客戶需求更強勁，且要求擴產並先付款，因此大園二廠產能將提前至今年底滿載。

大園三廠方面，總經理林錦隆指出，已進行發包、準備動工，不過廠區完成加上認證，預計需要兩年時間。

郭逢春表示，目前擴產最大瓶頸仍在人力，公司人力缺口達 400 人，預計 7、8 月可先補上 6 成，並透過自動化產線加大產能，持續添購設備。

健策今年資本支出維持 12 億元，其中三分之二費用將採購沖壓、電鍍製程等機器設備。

健策 5 月營收 9.03 億元，月增 6.51%、年增 24%；前 5 月營收 42.64 億元，年增 30.54%。