兩公股銀監守自盜遭罰800萬 兆豐銀女前行員為愛挪用逾877萬元

兆豐銀行中山分行的陳姓女前行員去 (2021) 年使用交友軟體認識一名男子，被男子詐騙，不僅掏出積蓄給從未見過面的男友，還為了他盜領兆豐銀行現金超過 877 萬元；不只兆豐銀爆出監守自盜案，華南銀行也有前行員挪用客戶存款 236 萬元，金管會今 (2) 日對兩家銀行各開罰 400 萬元罰鍰，合計共罰 800 萬元。

兆豐銀陳姓女前行員，2021 年間透過手機交友軟體「iPair」認識一名綽號「走」的男子，男子利用甜言蜜語設下「愛情陷阱」誘騙該女行員交往，待該女行員上鉤後，男子謊稱資金全卡在虛擬貨幣投資，所以還不能結婚，詐騙陳女拿出所有的積蓄，並盜領挪用兆豐銀資金。

金管會表示，兆豐銀行中山分行單位主管因獲悉前行員疑似遭遇詐騙且有向其他行員借貸，經約談案關人員發現陳女多次挪用 ATM 鈔箱現金，並以延遲入帳方式挪用客戶存款。

金管會進一步說明，該前行員在去年 7 月 6 日至 8 月 13 日間利用職務之便，挪用 ATM 鈔箱現金及客戶款項，違法行為時間約 39 天、挪用金額共計 877 萬 5950 元，涉及挪用存款客戶為 1 戶，顯示兆豐銀行有未完善建立及未確實執行內部控制制度的情事，因此對兆豐銀開罰 400 萬元罰鍰。

除了兆豐銀行，華南銀行林口分行前行員則利用職務之便，挪用客戶存款和繳稅款，顯示華南銀行存匯交易及會計日終結帳作業沒有完善建立及確實執行內控制度，金管會同樣開罰 400 萬元。