美好證不配股息 董座：替股東節稅、未來不排除實施庫藏股

美好證 (6021-TW) 今 (2) 日召開股東常會，對於有小股東質疑去年獲利創 11 年新高，卻未發放現金股利，黃谷涵說明，公司傾向不分配股息，可為股東節稅，若有多的資金會考慮執行庫藏股或做股票分割，未來不排除實施庫藏股，但目前沒有確切規劃。

黃谷涵指出，其實不論是發現金股利或股票股利，對股東而言都有稅賦問題，尤其是對個人小股東，累積 10 年下來對股東的財富影響將非常巨大，因此，美好證傾向不分配股息，一方面為股東節稅，另一方面可讓獲利直接反應在淨值上，未來再透過股票增值的方式還給股東。

黃谷涵進一步表示，公司有多的資金會執行庫藏股或做股票分割，這是全球比較新的趨勢，因此，美好證若長期股價低於淨值，可以來思考實施庫藏股，但目前沒有此確切規劃。

美好證去年底公司淨值達 55.9 億元，年增 12.3%，黃谷涵強調，持續用綜合損益和淨值向股東們報告，而非市場習慣的稅後淨利和每股盈餘，主要是因重新定義生意，在穩固經紀業務的基礎上重啟創新，希望透過淨值的增長，合理評估為股東創造的價值。

展望後市，黃谷涵強調，自 2018 年轉型至今，改革正如火如荼進行，團隊已新招聘 100 餘人，現在處於建立科技團隊的初期，目標未來能成為國內同業間的領導業者，目前已走在符合預期的路上前進。

而長期上，美好證將力拚轉型為金融科技公司，甚至在台灣能創造出一家不輸給美國波克夏的公司。