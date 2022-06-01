〈開發金法說〉中壽若接軌IFRS 17 淨值估增加750億元

開發金 (2883-TW) 今 (1) 日召開線上法說會，中壽第一季單季淨值蒸發 292 億元，總經理黃淑芬表示，未來若接軌 IFRS 17，淨值預估會增加 750 億元。中壽今天也公布隱含價值 (EV) 達新台幣 4025 億元，較前一年同期成長 12.6%。

開發金第一季稅後純益新臺幣 96.7 億元，每股純益 0.58 元，金控同業中排名第四，首季總資產為 3.5 兆元，ROE 為 13.9%。

中壽為獲利貢獻最多的子公司，第一季稅後純益為新臺幣 88.4 億元，年減 10%，但開發金強調，今年 2 月認列俄債預期信用損失新臺幣 15 億元，若排除此認損，中壽第一季獲利仍較去年同期成長。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽負債成本 2.98%，為國內大型業者唯一低於 3% 的公司，預期到年底負債成本持平或僅微幅提升，影響不大，所以整體在升息環境下，利差也會逐步擴大。

中壽第一季淨值下滑至 1478 億元，單季減少 292 億元、較去年同期減少 114 億元。

黃淑芬表示，隨著利率上升，短期對壽險公司持有的債券部位不利評價，導致淨值減少，這是因為目前會計制度上資產與評價方式的不匹配，但若接軌 IFRS 17，淨值預估會增加 750 億元，所以利率上升，長期對淨值反而是有正向影響。

展望對於資本市場布局，黃淑芬表示，中壽將伺機進場布局獲利成長、長期殖利率高的股票，來掌握長期獲利動能。國外投資部分，國外收益率高、選擇標的也多，因此會增加國外債券，有助提升固定收益。

中壽今天也公布截至去 (2021) 年底隱含價值達到新台幣 4025 億元，較前一年同期成長 12.6%，人壽每股隱含價值為 81.8 元，年增 8.2%，金控每股隱含價價為 26.9 元，年增 9.9%。