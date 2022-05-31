中鋼鋼胚熱進爐優化專案 取得1.4萬噸溫室氣體抵換減量額度

中鋼 (2002-TW) 在廠內執行鋼胚熱進爐優化，並通過環保署溫室氣體抵換專案註冊，中鋼今 (31) 日宣布，取得 1.4 萬噸溫室氣體抵換專案減量額度。

中鋼為降低鋼胚於儲放期間所造成的熱損失，並在加熱爐中使用少量燃料即能加熱鋼胚至可軋延溫度，中鋼自 2015 年開始執行鋼胚熱進爐優化方案，於鋼胚儲區增設保溫設備，同時優化煉鋼、軋鋼排程系統，不僅縮短鋼胚加熱時間，提升生產效率，更有助降低溫室氣體排放。

中鋼表示，鋼胚熱進爐優化方案依據環保署 TMS-II.017 溫室氣體減量方法學，經委託第三方公正查驗機構 DNV 公司進行確證作業後，去年獲環保署審查通過溫室氣體抵換專案註冊。

中鋼將一年期的執行監測成果，經洽請 BSI 公司完成查證後，並向環保署提出溫室氣體減量額度申請，5 月順利取得 1.40 萬噸溫室氣體抵換專案減量額度，相當於 36 座大安森林公園每年的減碳量。

中鋼強調，面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，將積極規劃諸如鋼胚熱進爐優化方案的減碳行動，提升製程能效及餘熱回收，並整合集團資源，持續推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，並落實節能減碳目標，善盡企業社會責任。