新天地看婚宴會館恐見一波歇業潮 將朝大者恆大發展

4 月以來本土疫情再度升溫，令全台餐飲業大受打擊，新天地 (8940-TW) 今 (31) 日指出，大型婚宴會館受衝擊最鉅，預料後續仍有一波歇業潮，不過，危機是轉機，未來將呈現大者更大，已斥近 4 億元加強布局宴會市場。

新天地指出，全台宴會餐廳、會館超過千餘家，前兩次受到疫情衝擊歇業或重整的飯店、宴會廳，估計超過百餘家，多屬於資本額較小的區域型業者，倖存者多為資金較充沛的大型連鎖品牌，但仍需透過降低開銷、放無薪假甚至裁員進行瘦身，才能度過疫情難關。

這波本土疫情影響嚴峻，造成 5-6 月母親節、謝師宴、婚宴和商務宴席需求大幅縮水，導致近期大型飯店和宴會業者接連傳出欠薪並結束營業，預料仍會有一波歇業潮，並牽動國內宴會餐飲的版圖。

新天地強調，危機也是轉機，仍看好後疫情的宴會商機，利用疫情期間客量較少的空檔，加速更新軟硬體升級，為疫情結束後再次湧現的婚宴商機預做準備。

相較於其他業者因疫情陷入困境，新天地看好未來宴會遞延補辦商機和競爭者減少的利多，因而逆勢令旗下各宴會品牌升級。

其中，台中新天地宴會館北區崇德館、東區旱溪館，以及梧棲創始館近 2 年斥資億元翻新，並新增多間不同主題證婚禮堂。

而彰化戶外婚宴場地唯愛庭園則是斥資千萬元，打造可容納 250 人的半戶外廳房仙杜瑞拉玻璃屋。

另一方面，萊特薇庭看好科技新貴南移的趨勢，進駐高雄南灣最新五星級酒店承億酒店，並砸下近 2 億元打造可容納 120-140 桌的宴會廳，預計下半年開始接單營運。