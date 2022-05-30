〈佳世達股東會〉蘇州廠產能恢復正常 6月急追出貨加速去化庫存

佳世達 (2352-TW) 今 (30) 日召開股東會，公司表示，蘇州廠目前已經恢復正常生產，目標是 6 月能把先前影響的訂單補回來，另一個則是加速去化庫存。

佳世達董事長陳其宏表示，目前變數很多，導致原本就很高的庫存更具壓力，其實不只佳世達，很多電子廠也面臨同樣的狀況，第一季比第四季高、第二季又更高，加上多少受到上海封控的影響，期盼隨復工後，6 月庫存也可望好轉。

總經理黃漢州則說明，4 月封控干擾比較大，三分之一的產能受到影響，5 月影響一點點，目前工廠已經恢復正常；而庫存來看，工廠端有逐漸下降，終端庫存也不高，以美國為例，更是貨到直接提走，庫存高的原因是貨都還在海運途中。

對於這個狀況，黃漢州解釋，本來有部分產品會經由鐵路銷往歐洲，但受到俄烏戰爭影響，鐵路停擺、保險公司也不願意接受投保，因此轉往海運，也導致原本只要 4 周的運輸時間，拉長到 11-12 周。

陳其宏強調，還是得觀察終端消費市場會不會受到升息影響而呈現通縮，若真的發生，對高價庫存來說自然是極大的壓力，但隨著各國漸漸開放走向與疫情共存，加上貨幣政策不要太過鷹派，通縮是可被控制的。

佳世達股東會也通過去年財報與盈餘分派案，每股派發現金股利 2.5 元，相較今日收盤價 28.7 元，現金殖利率 8.7%。