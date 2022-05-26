合成橡膠供需改善 台橡今年營運有撐

合成橡膠廠台橡 (2103-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，執行長蔡偉強表示，今年全球供應鏈受三大因素影響，而原料丁二烯價格雖維持高檔，但合成橡膠供需已改善，原料與產品仍維持正價差，今年營運有撐，展望不悲觀。

俄烏戰爭開打以來，國際油價大漲，也推升下游丁二烯價格同步暴漲。對於原物料價格飆升，蔡偉強指出，許多因素導致油價居高不下，也影響下游裂解廠開工率，在供給吃緊下，預估今年丁二烯價格可能維持千元以上的高檔水準。

不過，蔡偉強也說，雖然近期丁二烯報價隨原油價格上漲而回升，但天然橡膠與丁二烯仍處於正價差區間，對今年產業營運提供支撐。

對於近期中國封控，蔡偉強表示，3、4 月中國汽車銷量因此下滑非常多，也影響下游輪胎需求，在輪胎客戶庫存足夠下，減緩拉貨，對第二季 ESBR(乳聚丁苯橡膠) 需求造成較明顯衝擊，若第三季封城影響改善，需求可望有所起色。

至於中國可能啟動的汽車下鄉政策，蔡偉強表示，從歷史經驗來看，會為車市帶來刺激作用，也將推升合成橡膠需求，對公司絕對是正面的，但目前仍得先觀察解封力道，若解除封控，本身就會刺激銷售成長。

整體而言，蔡偉強認為，地緣政治風險推升全球性通貨膨脹，將抑制全球經濟成長，新一波新冠疫情及中國封城措施也對全球供應鏈造成衝擊，預期今年全球經濟將溫和成長。

不過，蔡偉強認為，合成橡膠市場競爭環境已與前幾年大不相同，整體供需情況已改善，且預期這個有利環境還會維持一段時間，公司營運不悲觀。

