春雨在手訂單達Q4 漲價效益發酵 全年毛利率上看20%

台鋼旗下扣件廠春雨 (2012-TW) 今 (25) 日召開法說會，副總經理周伯威表示，目前訂單能見度已達第四季，加上長約價格漲價發酵、原料成本改善下，全年毛利率朝 20% 提升，獲利也將較去年成長。

周伯威表示，雖然短期營運受到中國封城及歐美房市擴張暫緩影響，不過，現階段看來，中國封城最差情況已過，下半年將逐漸恢復；而美國市場仍維持一定成長水準，訂單能見度還是很高，且隨中國、美國都積極推動基建政策，都有助後續扣件用量提升。

在歐洲市場，周伯威表示，歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅，對台灣扣件出口所帶來的轉單效益持續發酵；俄烏戰爭影響歐洲鋼鐵供給，當中也包含線材，目前歐洲廠商也轉向亞洲採買，春雨都有陸續看到新訂單、新客戶需求浮現。

此外，春雨也積極拓展新料源以提升競爭力，周伯威表示，過往盤元主要向中鋼 (2002-TW) 進料，但也有開始進口一些鋼胚，配合台鋼集團的垂直整合優勢，讓中低階的產品更有獲利空間。

另一方面，春雨去年透過強化購料，鎖住盤元成本價格，加上扣件長單漲價的效益也逐步浮現，都對提升毛利率有幫助；法人預估，春雨第二季營運受到中國封城影響，營運估較去年同期僅略增或持平，但第三季將回升，全年將優於去年。