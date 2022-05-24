調查：只有18%美股投資人今年會加碼注資

股市的雲霄飛車走勢車並沒有激發投資人的信心。即使如此，一小部分投資人仍打算善用最近的跌勢。

根據 Bankrate 最近的一項調查，今年約有 18% 的美國人願意將更多資金投入股市，包括退休帳戶。這項線上調查於 4 月 19 日至 22 日對 1500 多名投資人進行。

Bankrate 首席金融分析師麥克布賴德 (Greg McBride) 說，「當市場回落時，它的確代表一個很好的買入機會，特別是對於透過 401(k) 實現的自動儲蓄。」「從長遠來看，像這樣動盪的一年可能是一個具吸引力的買入機會，你會很高興你投資更多。」

另一方面，超過 50% 的投資人表示今年將保持投資金額不變。報告指出，只有 18% 的人計畫減少​ 2022 年投入股票的金額。

調查發現，包括 Z 世代和千禧世代在內的年輕投資人今年最有可能增加股市投資。

麥克布賴德表示，這是一個正面的訊號，因為它代表他們正在建立並堅持穩固的財務習慣，「他們距離退休還很久。擁有更長遠的眼光和更多的投資，是可以在很長一段時間內達成複合式成長目標。」

嬰兒潮世代最有可能減少對股票的投資，但這可能大多與他們的退休時間有關，而不是擔心市場波動或通貨膨脹。

麥克布賴德說，「當他們接近退休或已退休時，這可能變成只是正常財務計畫的一部分。」

調查發現，許多投資人正試圖排除市場噪音。

報告指出，到目前為止，56% 的投資人並未因市場波動而改變投資。在做出改變的人中，14% 的人買進更多股票，16% 的人若非將資金從投資帳戶中轉出，就是決定不再購買更多股票。

同樣，即使在通膨上升條件下，62% 的投資人也沒有採取任何行動。

紐約 Francis Financial 註冊財務規劃師兼首席顧問羅汪達 (Shweta Lawande) 表示，這通常是個很好的策略，「我們專注於自己可以控制的事情。」此外，隨著時間的演進，將自動、一致的款項存入退休或其他投資帳戶，有助於抵消近期高度的波動性。