劉德華掉進奧迪「抄襲門」 誰最受傷？

5 月 21 日是中國 24 節氣中的「小滿」，奧迪攜手「不老男神」劉德華，推出以「小滿」為主題的宣傳短片。

精美的畫面、契合中國傳統文化中庸之道的文案，再由劉德華沉穩磁性的嗓音娓娓道來，瞬間引爆全網，衝上各大社群平台熱搜，全網播放量數以億計。

然而，「打臉」來得如此之快。

5 月 22 日凌晨，抖音用戶「北大滿哥」發布影片，控訴奧迪抄襲他的文案，一石激起千層浪，最終使得奧迪、劉德華官方賬號緊急刪除影片。天價營銷費用打水漂，關於明星代言廣告侵權的討論仍在發酵……

華仔最短命廣告代言

這或許是劉德華「最短命」的廣告代言短片了。

今年 5 月 21 日，適逢中國 24 節氣中的「小滿」。對多數人來說，24 節氣顯得既熟悉又陌生，但今年的「小滿」節氣卻被一則廣告影片洗版了。

劉德華在影片中表達自己對小滿這個節氣的看法：「小滿這一天，雨水開始增多，江河漸滿；麥穗開始逐漸飽滿，但是還沒有完全飽滿；所以小滿這種狀態特別好…… 就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美。」

劉德華掉進奧迪「抄襲門」。(圖: 奧迪)

劉德華還在影片中手寫了一首詩：「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡。何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全」。

一般來說，商業廣告營銷氣息濃厚，很難引起用戶共鳴，但這則影片呼喚給自己的人生多留一點空間和餘地，讓人感受到濃濃善意，促使這則影片迅速出圈。

中國新媒體「豹變」報導，接近奧迪人士表示，公司內部大規模分享這則影片，大家確實都特別喜歡。該廣告影片導演彭楊軍也在 5 月 21 日中午發微博，聲稱：「這是他導演過的片子裡最輕鬆愉快的一次，華哥一如既往的平和，專業，感謝所有的小夥伴們，謝謝客戶一稿過。」

或許，廣告涉嫌抄襲的問題就出在「一稿過」：缺少必要的覆核與嚴謹。

5 月 22 日凌晨，「北大滿哥」發布影片，宣稱上述廣告發布後，給他帶來很大困擾，不少用戶在他賬號下留言，指責他之前號稱原創的「花未全開月未圓」是抄襲曾國藩的話，因此他不得不出來澄清。

他表示，這首詩開頭是引用曾國藩的話，後面則是自己原創。他並說，上述廣告影片的文案，抄襲他在 2018 年發布的一則影片，幾乎一字不差照搬，但去掉他的創作過程和原創聲明。

「北大滿哥」說，影片從頭到尾全是內嵌廣告，結尾顯示各種品牌，讓他彷彿覺得自己心愛的「孩子」被人利用，成為大肆賺錢的工具。

「北大滿哥」發布的澄清影片，點讚量與轉發量均已超過 10 萬。

北大滿哥

反應過來的網友，也紛紛表示自己被奧迪的廣告「忽悠」了，果斷「粉轉黑」，並吐槽：「見過抄，但沒見過這麽完整的抄，平生第一次」；「廠家要的是曝光度，至於抄襲已經不重要了，目的達到了就行」；「1 萬塊的版權費省了，但是輸了名聲」。

5 月 22 日 11 時許，奧迪發布聲明，表示因上述廣告影片文案涉嫌侵權，給劉德華、「北大滿哥」帶來困擾，對此表示道歉，並在釐清事實前，奧迪各官方渠道全面下架這則影片。

幾乎同一時間，劉德華的抖音賬帳也刪除上述廣告影片。隨後劉德華在官網說：「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi 和廣告公司現正認真處理中。」

5 月 22 日下午，上述廣告代理商也在官方微信公眾號發布聲明，表示因公司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用抖音博主「北大滿哥」關於「小滿」的視頻中文案內容，對給劉德華、「北大滿哥」、一汽奧迪品牌帶來巨大不便和困擾，表示歉意，並承諾彌補原作者的損失。

誰為抄襲買單？

奧迪廣告文案侵權之後，誰將為這起事件買單成為輿論關注的另一個焦點。

在相關影片評論區，不少網友主動為劉德華「洗白」，聲稱劉德華不可能一個字一個字去扒文案，華仔也是受害者。廣告代理公司、奧迪則成為了網友重點吐槽的對象。

一家跨國車廠負責人向「豹變」表示，汽車製造商估計也被內容供應商坑了，但這件事可以追責，可以向內容商索賠，但公關層面肯定還得由奧迪自己出面做。

上述負責人說：「具體處理流程比較複雜，可能首先得賠原內容生產者錢；估計還得賠劉德華錢，因為間接名譽受損；還得跟一級代理商搞清楚問題根源，然後就是追責。」

公關公司負責人徐晴直言，發生這種事故，對廣告代理公司而言，這是毀滅性打擊，意味著一整條業務線，甚至全公司的飯碗都砸了。

她表示，在這類車廠中，有些供應商都是「御用」，靠一個客戶活著。如果是大廣告公司，遇到這種情況，負責此案的業務組可能會集體「下崗」，奧迪負責審核的人也會被追責；如果廣告公司規模不大，很依賴單一客戶的話，估計會快速「完蛋」，名聲可能會臭，但也可以換個「馬甲」，東山再起。

徐晴說：「執行層太蠢了，審核層也不嚴謹，這不是一般的廣告文案。全員被文案策劃給坑了，但文案擔不起這個責任，估計一條線都要完蛋。我猜測文案有幾個版本，這個可能是湊數的，卻被意外選中了。」

抄襲事件發生後，最忙的大概要數奧迪公關部門。接近奧迪的人士告訴「豹變」，公司發聲明、撤影片的動作很快，公關部門已經忙到快崩潰了。

該人士表示：「廣告公司估計要賠大了，不知道合約有沒有無上限賠付，要是有，就可慘了」。