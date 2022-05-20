台積電一夫當關 台股漲124點收16144點 周線終止連三黑

無懼美股周四下挫，台股今 (20) 日展開反彈，開高走高站上 16100 點關卡，權王台積電扮演撐盤要角，金融與航運股也陸續回神，加權指數終場上漲 124.53 點或 0.78%，收在 16144.85 點，收復短均，成交值則縮至 1978.99 億元。台股周線終止連三黑，累計本周上漲 312 點。

櫃買指數終場上漲 0.55 點或 0.28%，收在 197.66 點，成交值 605.94 億元。上市櫃成交值 2584.93 億元。

主要電子權值股今天漲跌互見，台積電漲勢逐漸拉大，上漲 1.53%，收在 530 元；台達電、日月光投控、大立光等均在盤上表現；不過，聯電、鴻海、國巨、瑞昱、廣達等則震盪收跌。

金融股方面，兆豐金、華南金、第一金、台新金等股價均上漲超過 1%，金控雙雄同步止跌反彈。

隨著中國復工，海運市場也逐漸回溫，航運股今天漲跌互見，陽明、萬海股價反彈逾 2%，長榮則下挫 近 1%，裕民、慧洋 - KY、台驊投控、台航等也獲資金點火，航空雙雄表現兩樣情，華航漲逾 1%，長榮航則收跌。

電動車大廠特斯拉上海廠將全面復工，中國車市復甦可期，車用電子概念股今天吸引買盤進駐，車王電、橙的股價連袂亮燈漲停，其他包括堤維西、怡利電、和大、同致、興勤、廣華 - KY 等漲勢也相當強勁。

