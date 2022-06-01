美寬頻基建訂單湧入 正文今年光纖產品出貨暴增

美國寬頻基建案當中，有 650 億美元將用於寬頻建設，網通廠正文 (4906-TW) 直接受惠，正文今 (1) 日表示，近期光纖設備訂單湧入、需求強勁，今年出貨估將達 500 萬套，年增 6 成，下半年出貨量持續成長，法人看好獲利可望同步上揚。

正文表示，美國 1.2 兆美元基建案，有 650 億美元將用在寬頻建設，隨著政策拍板，訂單加速湧入，光纖 PON 等產品動能加溫，出貨規模將是台網通廠最多，由於正文主攻數據終端路由器與閘道設備，網路閘道器相關營收比重高達 79.5%，在需求推升下，將成美國基建案主要受惠廠商之一。

除光纖需求外，正文 5G 設備展望也樂觀，正文表示，目前寬頻上網仍以 4G 設備為主，但 5G 需求持續成長，5G FWA CPE、小基站近期也開始出貨，預計今年 5G 產品比重將持續提高。

中國封控方面，正文指出，昆山廠復工後產能利用率已逐步回升，第二季營收將優於上季，且隨著華東地區供應鏈進出貨逐漸恢復，缺料問題有逐漸好轉。

正文昆山廠受中國疫情封控衝擊，第一季、4 月營運都受影響，4 月營收 15.8 億元，月減 15.2%、年減 25%，累計前 4 月營收 67.55 億元，年減 8.06%；第一季稅後純益 6366.8 萬元，季減 76.4%、年減 50.3%，每股純益 0.17 元。

近期美國通膨持續維持高檔，美國總統拜登開始考慮撤銷對中國關稅，針對關稅影響，目前正文產品有 4 成在中國製造，對美銷售比例也過半，關稅取消正文也將直接受惠，正文指出，取消關稅對營運是好事，免除關稅後不需再有稅務轉嫁，有助客戶拉貨。

正文產品包含數據終端路由器與閘道設備，無線寬頻產品提供網路卡、路由器；固網寬頻產品則提供包含 PON、xDSL/G.fast、DPU 等，正文去年營收 229.13 億元，網路閘道器占比達 79.5%、無線網路卡約占 11.9%