辣椒Q1虧損收斂每股虧1.59元 本季可望轉盈

遊戲營運商辣椒 (4946-TW) 今 (12) 日公告第一季財報，稅後虧損 2203 萬元，較上季虧損收斂，每股虧損 1.59 元；辣椒看好，3 月下旬推出的手遊新作表現亮眼，可望帶動第二季營運轉盈。

辣椒第一季營收 2653 萬元，季增 85.7%，年增 1.72 倍，毛利率 36.78%，季增 1.78 個百分點，年增 25.69 個百分點，營益率 - 65.89%，較上季與去年同期改善；稅後虧損 2203 萬元，較上季虧損大幅收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 1.59 元。

辣椒指出，受疫情影響，新遊戲開發進度延至季末上市，第一季以運營多年的線上遊戲《大航海時代 Online》與《全民打棒球 REMASTERED》及躲避球主題手遊《鬥球兒彈平 M》維持穩定收入，整體營收表現受限。

辣椒 3 月下旬推出手遊新作《我叫 MT：經典再現》，放置 RPG 類玩法廣受玩家青睞，推升 4 月營收大幅成長、達 0.43 億元，月增超過 1.76 倍，年增幅超過 14 倍。

辣椒表示，目前《我叫 MT：經典再現》仍維持每日百萬元營收表現，動能持續看俏，在新手遊表現亮眼推升下，第二季營運可望轉盈。

