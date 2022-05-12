台亞首季EPS 0.3元 將斥資24億元買設備擴大感測IC布局

台亞 (2340-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，稅後純益 1.32 億元，季減 14.2%、年減 46%，每股純益 0.3 元，台亞並宣布子公司積亞半導體今年將斥資 22-24 億元，建置無塵室與半導體設備，擴大感測 IC 布局。

台亞第一季營收 12.82 億元，季減 6.2%、年減 19%，毛利率 29.2%，季減 1.2 個百分點、年減 2.2 個百分點，營益率 10.9%，季減 1.9 個百分點、年減 6.9 個百分點，稅後純益 1.32 億元，季減 14.2%、年減 46%，每股純益 0.3 元。

台亞董事會通過去年盈餘配發，每股擬配現金股利 2.3 元，改寫新高，以今日收盤價 39.65 元計算，殖利率約 5.8%。

台亞近年積極轉型感測半導體業，並進行組織重整，其中包括投資自動化整合檢測大廠顥天光電 (NST)、陸續收購數筆土地規畫擴廠，並設立積亞半導體 (PASC) 瞄準化合物半導體產業；同時瞄準利基型 LED 市場，在今年加碼投資星寶，搶進植物照明市場。

儘管面對中國封控、通膨等諸多不確定性因素，台亞發言人戴菁甫表示，公司將持續整合資源，目前中長線營運展望正向，預估下半年表現不俗。