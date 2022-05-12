錠嵂保經拒簽續保切結書 富邦產險澄清是誤會

富邦產險要求保經業者續保要簽「切結書」，引發錠嵂保經抗議拒簽，對此，富邦產險今 (12) 日發表聲明澄清都是誤會，目的在佐證所屬業務員確有告知承諾之事實，以便富邦產為客戶辦理續約承保，協助保經通路業務員履行承諾。

以下為富邦產險聲明稿全文：

鑑於政府防疫政策由「清零」轉為「共存」，及國際疫情仍舊未消減，本公司前曾於 4 月 18 日對外聲明，因應防疫商品的危險發生率大幅增加，以及國際再保市場承保條件緊縮，故對於 111 年 5 月到期之續保件，將收件至 111 年 4 月 20 日 17:30 止，目的是為了避免超過本公司承保風險胃納，並維護廣大保戶權益。

再誠如本公司 4 月 26 日之聲明，富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的承諾，也是富邦產險必須扛下的責任，故對於 4 月 20 日 (含) 前已交付要保文件及信用卡刷卡單至本公司之 5 月續保案件，及收到 5 月續保通知單且於 4 月 20 日 (含) 前確獲富邦業務員承諾續保之自動扣款件客戶，本公司請富邦業務員備齊告知承諾客戶之切結佐證資料，以協助客戶辦理續保相關事宜，履行其對於客戶之承諾。

對於外部通路相同的訴求，本公司也基於最大誠意而參照對富邦業務員作法，以求加快案件處理確保客戶續保權益。

有關錠嵂保經的聲明提及，承保及續保之權利在保險公司，本公司對於一年期續保件，依現行法規，不得承作保證續保，且對於客戶自動繳交保費表示續約意思後仍可按契約條款執行不續保權，但因顧及保經通路及其業務員也可能對於 5 月份陸續到期的續約件，曾經因本公司先前發函通知錠嵂保經有關核保受理規則，導致其告知客戶續約不受影響，因此，本公司為善意承擔保經業務員對客戶的告知承諾，遂比照富邦業務員處理模式，請保經公司基於管理所屬業務員的法律地位出具切結書，目的在佐證所屬業務員確有告知承諾之事實，以便本公司為客戶辦理續約承保，協助保經通路業務員履行承諾。

此純是協請保經公司為釐清特定事實之用，並未有讓保險經紀人決定核保與否及違反保險法規的情事。對於錠嵂保經諸多認知及指教，本公司將再竭盡溝通，以期化解誤會。